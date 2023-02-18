Nikita Narancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Narancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Narancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Narancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Narancic 13 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никита Наранчић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Narancic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Narancic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Narancic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Narancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Narancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Narancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Narancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19

Nikita Narancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Narancic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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