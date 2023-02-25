Nikita Nekrasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Nekrasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Nekrasov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Nekrasov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Nekrasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Nekrasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Nekrasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Nekrasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Nekrasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Nekrasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Nekrasov 13 Ekim 2000 tarihinde Rechitsa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Некрасов Никита Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Nekrasov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Nekrasov'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Nekrasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Nekrasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Nekrasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Nekrasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2018 yılında Torpedo M II

19 Temmuz 2019 yılında Sputnik

2 Nisan 2020 yılında Gomel

19 Ocak 2022 yılında BATE Borisov

Nikita Nekrasov kimdir

Nikita Nekrasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Nekrasov şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Nekrasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Nikita Nekrasov nereli

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