Nikita Nikolaevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Nikolaevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Nikolaevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Nikolaevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Nikolaevich 11 Eylül 1997 tarihinde Soligorsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Николаевич Никита Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Nikolaevich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Nikolaevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Nikolaevich'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Nikolaevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nnikolaevich_/

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Nikita Nikolaevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Nikolaevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Nikolaevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Nikolaevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2017 yılında FK Minsk

21 Ocak 2019 yılında Torpedo Zhodino

18 Şubat 2022 yılında Slavia Sofia

7 Eylül 2022 yılında NK Dugopolje

Nikita Nikolaevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Nikolaevich şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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