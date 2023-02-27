Nikita Pasnevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Pasnevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Pasnevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Pasnevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Pasnevs 5 Mayıs 2004 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Pasnevs Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Baltic Sports Agency yapmaktadır. Nikita Pasnevs, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Pasnevs'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikita Pasnevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Pasnevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Eylül 2022 yılında Paganese
1 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2023 yılında Metta
Nikita Pasnevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Pasnevs şuan FK Metta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK RFS
Nikita Pasnevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Letonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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