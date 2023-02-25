Nikita Patsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Patsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Patsenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Patsenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Patsenko 28 Aralık 2002 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Паценко Никита Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Patsenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Patsenko'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Patsenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Patsenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Patsenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Patsenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Lida

19 Mart 2022 yılında Belshina

Nikita Patsenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Patsenko şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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