Nikita Patsko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Patsko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Patsko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Patsko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Patsko 23 Şubat 1995 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пацко Никита Михайлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Patsko Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Patsko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Patsko'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Patsko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikpatsko/

Haberin Devamı

Nikita Patsko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Patsko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Patsko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Patsko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2015 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk II

23 Temmuz 2016 yılında Torpedo Minsk

19 Şubat 2019 yılında Dzerzhinsk

24 Ocak 2020 yılında AFC Eskilstuna

17 Nisan 2020 yılında Dzerzhinsk

23 Temmuz 2022 yılında Torpedo Zhodino

Nikita Patsko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Patsko şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Patsko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U16 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.