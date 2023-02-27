Nikita Pincuks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Pincuks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Pincuks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Pincuks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Pincuks 4 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Pincuks Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına - tarihinde katılmıştır. Nikita Pincuks'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Pincuks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Pincuks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikita Pincuks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Pincuks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Pincuks şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Pincuks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U18 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.