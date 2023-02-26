Nikita Rukavytsya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Rukavytsya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Rukavytsya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Rukavytsya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Rukavytsya 22 Haziran 1987 tarihinde Nikolaev şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Рукавица Никита Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Rukavytsya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBN Sport Management yapmaktadır. Nikita Rukavytsya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Rukavytsya'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Rukavytsya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RealRukavytsya

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http://www.facebook.com/Rukavytsya?fref=pb&hc_location=profile_browser

Nikita Rukavytsya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Rukavytsya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikita Rukavytsya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Rukavytsya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Inglewood Utd

1 Ocak 2003 yılında Perth SC

1 Ocak 2005 yılında FFA C. of Excel

1 Ocak 2007 yılında Perth Glory

1 Şubat 2007 yılında Perth SC

30 Haziran 2007 yılında Perth Glory

25 Ocak 2009 yılında Twente

8 Ocak 2010 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2010 yılında Twente

14 Temmuz 2010 yılında Hertha Berlin

31 Ağustos 2012 yılında Mainz

2 Eylül 2013 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2014 yılında Mainz

13 Ekim 2014 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2015 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2016 yılında Maccabi Haifa

1 Eylül 2021 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Haifa

Nikita Rukavytsya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Rukavytsya şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikita Rukavytsya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Mykolaiv (1/2000-12/2000), Inglewood United (1/2001-12/2002), Perth SC (1/2003-2004), Australian Institute of Sport (1/2005-12/2006)

Avustralya takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

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