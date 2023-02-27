Nikita Saranins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Saranins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Saranins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Saranins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Saranins 4 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ņikita Šaraņins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Saranins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nikita Saranins'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Saranins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Saranins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Saranins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Saranins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Daugavpils

Nikita Saranins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Saranins şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Saranins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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