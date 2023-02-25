Nikita Sebelev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Sebelev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Sebelev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Sebelev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Sebelev 5 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Себелев Никита Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Sebelev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Sebelev'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikita Sebelev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Sebelev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ağustos 2022 yılında Bumprom
Nikita Sebelev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Sebelev şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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