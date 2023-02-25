Nikita Shamanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Shamanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Shamanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Shamanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Shamanov 16 Temmuz 2004 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шаманов Никита Константинович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Shamanov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladimir Pakhomenka yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Shamanov'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikita Shamanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Shamanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Rukh II
1 Temmuz 2022 yılında Vitebsk II
3 Şubat 2023 yılında Naftan
Nikita Shamanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Shamanov şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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