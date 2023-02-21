Nikita Shishchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Shishchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Shishchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Shishchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Shishchenko 3 Şubat 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шищенко Никита Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Shishchenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Nikita Shishchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Shishchenko'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Shishchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Shishchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Shishchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Shishchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2021 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2021 yılında SKA-Khabarovsk2

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

Nikita Shishchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Shishchenko şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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