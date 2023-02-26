Nikita Simdyankin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Simdyankin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Simdyankin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Simdyankin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikita Simdyankin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Simdyankin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Simdyankin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Simdyankin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Simdyankin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Simdyankin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Simdyankin 3 Ocak 2001 tarihinde Alkino-2 şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Симдянкин Никита Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Simdyankin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Icon Football Management yapmaktadır. Nikita Simdyankin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Simdyankin'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Simdyankin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Simdyankin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Simdyankin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Simdyankin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Zenit II

1 Ağustos 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

28 Şubat 2022 yılında Samgurali

Nikita Simdyankin kimdir

Nikita Simdyankin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Simdyankin şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Simdyankin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikita Simdyankin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Raphael Chukwurah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Chukwurah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Chukwurah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Chukwurah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marten Pajunurm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Pajunurm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marten Pajunurm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Pajunurm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zurab Gigashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Gigashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zurab Gigashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Gigashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sander Alex Liit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Alex Liit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sander Alex Liit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Alex Liit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi