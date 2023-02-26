Nikita Simdyankin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Simdyankin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Simdyankin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Simdyankin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Simdyankin 3 Ocak 2001 tarihinde Alkino-2 şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Симдянкин Никита Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Simdyankin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Icon Football Management yapmaktadır. Nikita Simdyankin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Simdyankin'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Simdyankin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Simdyankin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Simdyankin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Simdyankin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Zenit II

1 Ağustos 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

28 Şubat 2022 yılında Samgurali

Nikita Simdyankin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Simdyankin şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Simdyankin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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