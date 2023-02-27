Nikita Sklarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Sklarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Sklarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Sklarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Sklarenko 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ņikita Skļarenko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Sklarenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Sklarenko'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Sklarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Sklarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Sklarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Sklarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Deggendorf Alt.

1 Ocak 2018 yılında Riga II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında Auda

9 Mart 2022 yılında Super Nova

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Nikita Sklarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Sklarenko şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikita Sklarenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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