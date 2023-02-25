Nikita Sokolovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Sokolovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Sokolovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Sokolovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Sokolovskiy 14 Şubat 2002 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Соколовский Никита Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Sokolovskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Sokolovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Sokolovskiy'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Sokolovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Sokolovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Sokolovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Sokolovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Belshina

Nikita Sokolovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Sokolovskiy şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Sokolovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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