Nikita Solonovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Solonovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Solonovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Solonovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Solonovich 27 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Солонович Никита Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Solonovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Solonovich'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Solonovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Solonovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Solonovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Solonovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Belshina II

Nikita Solonovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Solonovich şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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