Nikita Supranovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Supranovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Supranovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Supranovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Supranovich 27 Şubat 2001 tarihinde Vileika şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Супранович Никита Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Supranovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Supranovich'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Supranovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Supranovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Supranovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Supranovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BATE II

1 Ocak 2021 yılında BATE Borisov

21 Şubat 2022 yılında Zenit 2 S-Pb

30 Haziran 2022 yılında BATE Borisov

25 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2022 yılında BATE Borisov

Nikita Supranovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Supranovich şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Supranovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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