Nikita Tarbyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Tarbyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Tarbyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Tarbyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Tarbyakov 2 Haziran 2002 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тарбяков Никита Петрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Tarbyakov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Tarbyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Tarbyakov'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikita Tarbyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Tarbyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Gomel II
29 Nisan 2022 yılında DYuSSh-2
31 Aralık 2022 yılında Gomel II
7 Şubat 2023 yılında FK Baranovichi
31 Aralık 2023 yılında Gomel II
Nikita Tarbyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Tarbyakov şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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