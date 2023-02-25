Nikita Tarbyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Tarbyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikita Tarbyakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Tarbyakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.