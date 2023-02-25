Nikita Tsarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Tsarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Tsarenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Tsarenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Tsarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Tsarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Tsarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Tsarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Tsarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Tsarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Tsarenko 9 Temmuz 2002 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Царенко Никита Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Tsarenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Nikita Tsarenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel II futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nikita Tsarenko'nin FK Gomel II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Tsarenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nik.tsarenko_6/

Nikita Tsarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Tsarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Tsarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Tsarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gomel II

Nikita Tsarenko kimdir

Nikita Tsarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Tsarenko şuan FK Gomel II takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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Nikita Tsarenko nereli

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