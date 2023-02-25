Nikita Tyunis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Tyunis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Tyunis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Tyunis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Tyunis 5 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тюнис Никита Олегович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Tyunis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Tyunis'nin FK Orsha ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Tyunis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Tyunis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikita Tyunis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Tyunis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Orsha

Nikita Tyunis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Tyunis şuan FK Orsha takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.