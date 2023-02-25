Nikita Valynets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Valynets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Valynets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Valynets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Valynets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Valynets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Valynets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Valynets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Valynets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Valynets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Valynets 24 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Валынец Никита Максимович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Valynets Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Valynets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Valynets'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Valynets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikitavalynka

Nikita Valynets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Valynets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Valynets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Valynets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gomel II

7 Ağustos 2015 yılında Rechitsa

31 Aralık 2015 yılında Gomel II

1 Ocak 2016 yılında DYuSSh DSK G.

1 Mart 2019 yılında FK Baranovichi

17 Nisan 2020 yılında Svetlogorsk

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2021 yılında Bumprom

Nikita Valynets kimdir

Nikita Valynets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Valynets şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Gomel (bis 12/2012)

Nikita Valynets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Nikita Valynets nereli

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