Nikita Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Vassiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikita Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Vassiljev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.