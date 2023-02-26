Nikita Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Vassiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Vassiljev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Vassiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Vassiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Vassiljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Vassiljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Vassiljev 7 Ekim 2003 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Vassiljev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Vassiljev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Vassiljev'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Vassiljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Vassiljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2019 yılında Nomme United

23 Şubat 2022 yılında FCI Levadia U21

1 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

Nikita Vassiljev kimdir

Nikita Vassiljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Vassiljev şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levadia Tallinn (-2014), JK Tabasalu (2015-2017), FC Nõmme United (2018)

Nikita Vassiljev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Nikita Vassiljev nereli

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