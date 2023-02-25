Nikita Volchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Volchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Volchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Volchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Volchenko 1 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Волченко Никита Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Volchenko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Volchenko'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Volchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Volchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Volchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Volchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitebsk II

8 Nisan 2022 yılında Orsha

31 Aralık 2023 yılında Vitebsk II

Nikita Volchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Volchenko şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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