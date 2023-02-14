Nikki Havenaar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikki Havenaar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikki Havenaar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikki Havenaar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikki Havenaar 16 Şubat 1995 tarihinde Nagoya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ハーフナー ニッキ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikki Havenaar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Nikki Havenaar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikki Havenaar'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikki Havenaar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikki Havenaar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikki Havenaar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikki Havenaar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Nagoya Grampus

27 Ocak 2016 yılında SV Horn

7 Temmuz 2018 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun

31 Ağu 2022 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2023 yılında FC Thun

Nikki Havenaar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikki Havenaar şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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