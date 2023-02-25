Nikko Boxall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikko Boxall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikko Boxall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikko Boxall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikko Boxall 24 Şubat 1992 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yeni Zelanda,Samoa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikko Boxall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bridges Sports Management yapmaktadır. Nikko Boxall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikko Boxall'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikko Boxall Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BoxallN

Nikko Boxall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikko Boxall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikko Boxall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikko Boxall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında N. Wildcats

21 Ocak 2015 yılında SVN Zweibrücken

13 Ağustos 2015 yılında VPS

1 Ocak 2017 yılında KuPS

25 Ocak 2018 yılında Viborg FF

24 Temmuz 2020 yılında SJK Seinäjoki

5 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

15 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Auckland City

7 Şubat 2023 yılında Wellington P.

Nikko Boxall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikko Boxall şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Nikko Boxall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 16 numaralı formasıyla 2 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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