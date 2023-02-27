Niklas Burger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Burger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Burger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Burger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Burger 7 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Burger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niklas Burger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Niklas Burger'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niklas Burger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Burger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Burger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Burger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vict. Rosport

Niklas Burger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Burger şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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