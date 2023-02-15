Niklas Dahlstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Dahlstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Dahlstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Dahlstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Dahlstrom 28 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Dahlstrom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neverland Management yapmaktadır. Niklas Dahlstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niklas Dahlstrom'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niklas Dahlstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niklas Dahlstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niklas Dahlstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Dahlstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Hudiksvalls FF

12 Haziran 2020 yılında GIF Sundsvall

11 Ağu 2022 yılında J-Södra IF

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Niklas Dahlstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Dahlstrom şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Strands IF (-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.