Niklas Friberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Friberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Friberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Friberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Friberg 14 Mart 1996 tarihinde Halikko şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Friberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VM Clubmentor yapmaktadır. Niklas Friberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Niklas Friberg'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Friberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Friberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niklas Friberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Friberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SalPa

24 Temmuz 2014 yılında TPS

1 Ocak 2019 yılında FC Haka

Niklas Friberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Friberg şuan FC Haka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Niklas Friberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.