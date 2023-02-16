Niklas Hauptmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hauptmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Hauptmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Hauptmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Hauptmann 27 Haziran 1996 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Hauptmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T21plus yapmaktadır. Niklas Hauptmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Hauptmann'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Hauptmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Hauptmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Niklas Hauptmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Hauptmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında D. Dresden Alt.

1 Temmuz 2011 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2013 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2015 yılında Dresden

1 Temmuz 2018 yılında Köln

1 Temmuz 2020 yılında Kiel

30 Haziran 2021 yılında Köln

31 Ağu 2022 yılında Dresden

Niklas Hauptmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Hauptmann şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DJK Viktoria Frechen (2000-2001), SC Borea Dresden (2001-2008), Dynamo Dresden (2008-2015)

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