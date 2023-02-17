Niklas Hedl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hedl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Hedl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Hedl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Hedl 17 Mart 2001 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Hedl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Niklas Hedl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Hedl'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Hedl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Hedl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Niklas Hedl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Hedl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2021 yılında Rapid Wien

Niklas Hedl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Hedl şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Hedl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Rapid Wien (2007-)

Avusturya takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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