Niklas Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Hoffmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Hoffmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Hoffmann 9 Nisan 1997 tarihinde Landau in der Pfalz şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Hoffmann Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Niklas Hoffmann, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Hoffmann'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Hoffmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Hoffmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Hoffmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Hoffmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg II

31 Ocak 2019 yılında St. Pauli II

28 Ocak 2020 yılında Würzb. Kickers

2 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Niklas Hoffmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Hoffmann şuan SV Horn takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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