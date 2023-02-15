Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Hult adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Hult Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Hult 13 Şubat 1990 tarihinde Värnamo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bo Niklas Hult şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Hult Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Niklas Hult, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Hult'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Niklas Hult Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hult23/

Niklas Hult Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niklas Hult isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Niklas Hult Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Hult futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Värnamo

1 Ocak 2009 yılında Elfsborg

1 Temmuz 2014 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2016 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2018 yılında AEK Atina

28 Ağu 2020 yılında Hannover

15 Temmuz 2022 yılında Elfsborg

Niklas Hult Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Hult şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Hult Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Värnamo (-2007), IF Elfsborg (2009)

İsveç takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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