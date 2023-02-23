Niklas Jokelainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Jokelainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Jokelainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Jokelainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Jokelainen 30 Mart 2000 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Jokelainen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Niklas Jokelainen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Niklas Jokelainen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Jokelainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Jokelainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Jokelainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Jokelainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AC Oulu

1 Temmuz 2016 yılında Stoke U18

9 Ağustos 2017 yılında Ilves

1 Ocak 2019 yılında RoPS

1 Ocak 2020 yılında AC Oulu

Niklas Jokelainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Jokelainen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Jokelainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tervarit

Finlandiya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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