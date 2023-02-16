Niklas Kolle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Kolle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Kolle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Kolle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Kolle 17 Kasım 1999 tarihinde Wolfsburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Kolle Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Niklas Kolle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Kolle'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Kolle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Kolle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Kolle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Kolle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2018 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2020 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Niklas Kolle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Kolle şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TuS Ehra-Lessien, JSG Mörse/Ehmen (2010-2011), VfL Wolfsburg (2011-2016), 1.FSV Mainz 05 (2016-2018)

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