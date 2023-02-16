Niklas Kreuzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Kreuzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niklas Kreuzer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niklas Kreuzer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niklas Kreuzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Kreuzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Kreuzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Kreuzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Kreuzer 20 Şubat 1993 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Kreuzer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Niklas Kreuzer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Kreuzer'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Kreuzer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/niklaskreuzer/

Niklas Kreuzerboyu ve yaşı kaç

Niklas Kreuzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Kreuzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Niklas Kreuzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Kreuzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U21

2 Ağu 2013 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2014 yılında Dresden

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2021 yılında Dresden

1 Temmuz 2021 yılında Hallescher FC

Niklas Kreuzer kimdir

Niklas Kreuzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Kreuzer şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV 1880 München, FC Basel (-2011)

Niklas Kreuzer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Niklas Kreuzer nereli

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