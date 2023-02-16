Niklas Landgraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Landgraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Landgraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Landgraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Landgraf 1 Mart 1996 tarihinde Chemnitz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Niklas Landgraf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Landgraf Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Niklas Landgraf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Niklas Landgraf'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Niklas Landgraf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/niklas.landgraf/

Niklas Landgraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Landgraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Landgraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Landgraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında D. Dresden Alt.

1 Temmuz 2011 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2013 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2015 yılında Dresden

1 Temmuz 2017 yılında Hallescher FC

Niklas Landgraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Landgraf şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV IFA Chemnitz (-2004), Chemnitzer FC (2004-2010), SG Dynamo Dresden (2010-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.