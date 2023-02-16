Niklas Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niklas Lang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niklas Lang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niklas Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Lang 13 Haziran 2002 tarihinde Starnberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Lang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Niklas Lang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Niklas Lang'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Langboyu ve yaşı kaç

Niklas Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Niklas Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2019 yılında 1860 München

Niklas Lang kimdir

Niklas Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Lang şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Perchting-Hadorf, FT Starnberg 09, SpVgg Unterhaching (-2014), TSV 1860 München (2014-2019)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Niklas Lang nereli

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