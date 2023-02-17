Niklas Linke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Linke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Linke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Linke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Linke 28 Aralık 2001 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Finlandiya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Niklas Julian Linke şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Linke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niklas Linke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Linke'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Linke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Linke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niklas Linke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Linke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC M'gladb. U19

1 Ocak 2020 yılında 1.FC M'gladbach

1 Temmuz 2020 yılında Union Nettetal

1 Temmuz 2021 yılında VfB Homberg

26 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Niklas Linke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Linke şuan SV Horn takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.