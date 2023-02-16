Niklas May kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas May Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas May adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas May Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas May 10 Nisan 2002 tarihinde Freiberg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas May Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talcon Management yapmaktadır. Niklas May, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas May'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas May Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas May isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas May Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas May futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2019 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

Niklas May Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas May şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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