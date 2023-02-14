Niklas Moisander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Moisander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Moisander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Moisander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Moisander 29 Eylül 1985 tarihinde Turku şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Niklas Kristian Moisander şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Moisander Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Essel sports management yapmaktadır. Niklas Moisander, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Moisander'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Moisander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niklas Moisander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Niklas Moisander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Moisander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında TPS

1 Temmuz 2003 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2004 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2006 yılında FC Zwolle

11 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar

21 Ağu 2012 yılında Ajax

1 Temmuz 2015 yılında Sampdoria

9 Temmuz 2016 yılında W. Bremen

15 Temmuz 2021 yılında Malmö FF

Niklas Moisander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Moisander şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Niklas Moisander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 62 maçta 2 gol atmıştır.

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