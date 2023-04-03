Niklas Rohleder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Rohleder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Rohleder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niklas Rohleder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niklas Rohleder 8 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niklas Rohleder Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Rohleder'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Niklas Rohleder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niklas Rohleder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Niklas Rohleder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niklas Rohleder şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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