Niklas Sauter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Sauter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Sauter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Sauter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Sauter 6 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Sauter Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Niklas Sauter, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Sauter'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Sauter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Sauter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Sauter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Sauter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

Niklas Sauter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Sauter şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Sauter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Freiburg

Almanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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