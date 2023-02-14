Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niklas Steffen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Steffen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Steffen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Steffen 19 Ocak 2001 tarihinde Solothurn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Steffen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Niklas Steffen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Steffen'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Steffenboyu ve yaşı kaç

Niklas Steffen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niklas Steffen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Niklas Steffen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Steffen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U21

31 Mart 2021 yılında Stade-Lausanne

Niklas Steffen kimdir

Niklas Steffen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Steffen şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Niklas Steffen nereli

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