Niklas Szerencsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Szerencsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Szerencsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Szerencsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Szerencsi 8 Haziran 2000 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Szerencsi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Niklas Szerencsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Szerencsi'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Szerencsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Szerencsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Szerencsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Szerencsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2013 yılında Admira Altyapı

3 Eylül 2013 yılında Sportklub Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında Wiener SC II

1 Temmuz 2017 yılında Wiener SC

1 Temmuz 2019 yılında Traiskirchen

1 Temmuz 2022 yılında SV Kapfenberg

Niklas Szerencsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Szerencsi şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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