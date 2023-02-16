Niklas Tarnat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Tarnat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Tarnat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Tarnat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Tarnat 26 Mayıs 1998 tarihinde Solingen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Tarnat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Match2gether yapmaktadır. Niklas Tarnat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 13 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Tarnat'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Tarnat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Tarnat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Tarnat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Tarnat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2013 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern II

11 Ocak 2018 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2019 yılında Hannover

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2021 yılında RW Essen

Niklas Tarnat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Tarnat şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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