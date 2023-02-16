Niklas Wiemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Wiemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niklas Wiemann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niklas Wiemann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niklas Wiemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Wiemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Wiemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Wiemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Wiemann 23 Şubat 1999 tarihinde Detmold şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Wiemann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Niklas Wiemann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niklas Wiemann'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Wiemannboyu ve yaşı kaç

Niklas Wiemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Wiemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Niklas Wiemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Wiemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen II

19 Ağu 2020 yılında Hamburger SV II

26 Ağu 2021 yılında SV Rödinghausen

29 Ocak 2023 yılında Osnabrück

Niklas Wiemann kimdir

Niklas Wiemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Wiemann şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SuS Pivitsheide (2005-2008), Arminia Bielefeld (2009-2015), FC Schalke 04 (2015-2018)

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Niklas Wiemann nereli

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