Niklas Wilson Sommer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Wilson Sommer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Wilson Sommer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Wilson Sommer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Wilson Sommer 2 Nisan 1998 tarihinde Dessau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Wilson Sommer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Niklas Wilson Sommer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Wilson Sommer'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Wilson Sommer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/niklas.wilson/

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Niklas Wilson Sommer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Wilson Sommer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Niklas Wilson Sommer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Wilson Sommer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U16

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2017 yılında Stuttgart II

1 Ocak 2019 yılında Sonnenhof-Gr.

5 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2020 yılında Dunajska Streda

5 Temmuz 2021 yılında Waldh. Mannheim

Niklas Wilson Sommer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Wilson Sommer şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Dessau 05, KSD Hajduk Nürnberg (-2007), 1.FC Nürnberg (2007-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.