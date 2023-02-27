Niklavs Treimanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklavs Treimanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklavs Treimanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklavs Treimanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklavs Treimanis 12 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklavs Treimanis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Niklavs Treimanis'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niklavs Treimanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklavs Treimanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklavs Treimanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklavs Treimanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Skanste

1 Mart 2022 yılında Metta

Niklavs Treimanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklavs Treimanis şuan FK Metta takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Niklavs Treimanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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