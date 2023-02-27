Niko Bretschneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Bretschneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Bretschneider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Bretschneider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Bretschneider 10 Ağustos 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Bretschneider Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Niko Bretschneider, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Niko Bretschneider'nin FK Auda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niko Bretschneider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Bretschneider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Bretschneider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Bretschneider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında TeBe Berlin U17

1 Temmuz 2016 yılında TeBe Berlin U19

1 Temmuz 2017 yılında Zehlendorf U19

1 Temmuz 2018 yılında Hertha BSC II

27 Temmuz 2020 yılında MSV Duisburg

24 Haziran 2022 yılında Auda

Niko Bretschneider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Bretschneider şuan FK Auda takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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