Niko Domjanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Domjanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Domjanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Domjanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Domjanic 19 Şubat 2003 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Niko Domjanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Domjanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. Niko Domjanic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 3 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Niko Domjanic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niko Domjanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Domjanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Domjanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Domjanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında NK Varazdin Jgd

1 Temmuz 2018 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Varazdin U19

3 Kasım 2021 yılında NK Varazdin

Niko Domjanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Domjanic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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